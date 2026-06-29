Polizeikontrolle: Drogendealer nach 22 Jahren in Reisebus erwischt

Düsseldorf/Passau - Ein zu vier Jahren Haft verurteilter Drogendealer ist nach fast 22 Jahren Fahndung in einem Reisebus an der deutsch-österreichischen Grenze erwischt worden. Der 67-Jährige sei wegen Drogenverkaufs an Minderjährige 2004 vom Düsseldorfer Landgericht schuldig gesprochen worden und habe sich abgesetzt, teilte die Bundespolizei mit. 2031 wäre die Strafe verjährt, nun sitzt der Mann hinter Gittern. Bundespolizisten hatten den Bus an der A3 im Landkreis Passau kontrolliert.