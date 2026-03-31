Polizeikontrolle: Betrunkener Autofahrer wird zweimal in einer Nacht gestoppt

Bodenwöhr (dpa/lby) - Ein betrunkener Autofahrer ist zweimal innerhalb von drei Stunden von der Polizei angehalten worden. Den Angaben nach wurde der 54-Jährige in der Nacht bei Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut kontrolliert. Der Mann habe Blut abgeben müssen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. "Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser aufgrund einer früheren Trunkenheitsfahrt bereits entzogen worden ist", heißt es im Pressebericht der Polizei.