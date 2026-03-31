 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Betrunkener Autofahrer wird zweimal in einer Nacht gestoppt

Polizeikontrolle Betrunkener Autofahrer wird zweimal in einer Nacht gestoppt

Eine Blutentnahme und ein sichergestellter Autoschlüssel können den Mann nicht stoppen. Stattdessen wird er kreativ, um weiterfahren zu können.

Polizeikontrolle: Betrunkener Autofahrer wird zweimal in einer Nacht gestoppt
1
Die Polizei zog den Fahrer zweimal innerhalb von drei Stunden aus dem Verkehr. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Bodenwöhr (dpa/lby) - Ein betrunkener Autofahrer ist zweimal innerhalb von drei Stunden von der Polizei angehalten worden. Den Angaben nach wurde der 54-Jährige in der Nacht bei Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut kontrolliert. Der Mann habe Blut abgeben müssen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. "Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dieser aufgrund einer früheren Trunkenheitsfahrt bereits entzogen worden ist", heißt es im Pressebericht der Polizei. 

Nach der Werbung weiterlesen

Wagen mit Zweitschlüssel gestartet

Drei Stunden später kontrollierten Polizisten den Fahrer erneut, als er mit seinem Wagen auf einer Staatsstraße bei Bruck in der Oberpfalz fuhr. Er habe ein zweites Mal Blut abgeben müssen. Der Zweitschlüssel, mit dem der Fahrer den Wagen gestartet hatte, wurde ebenfalls sichergestellt.