Polizeikontrolle: 17 Kilogramm Drogen geschmuggelt - Mann in U-Haft

Passau (dpa/lby) - Etwa 17 Kilogramm Rauschgift haben Schleierfahnder im Auto eines Mannes in Passau gefunden. Der 48-Jährige befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Die Fahnder kontrollierten demnach am Donnerstag das Fahrzeug des Mannes, der auf der Autobahn 3 Richtung Österreich fuhr. Dabei hätten die Polizisten etwa zehn Kilogramm Amphetamin, vier Kilogramm Crystal und drei Kilogramm einer bislang unbekannten Substanz entdeckt.