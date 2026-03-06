Polizeihubschrauber: Grüne wollen Informationen zu Söder-Flügen einklagen

Die haushaltspolitische Sprecherin der Grünen, Claudia Köhler, sagte: "Diese dünne Begründung überzeugt mich nicht. Wenn der Ministerpräsident den Hubschrauber nur in Notfällen oder besonderen Situationen nutzen würde, dann gäbe es auch kein klares Bewegungsprofil." Bewegungsprofile erforderten sich wiederholende, regelmäßige Muster. Es sei daher nicht nachvollziehbar, warum eine Antwort zu Anzahl und Dauer der vergangenen Flüge - gegebenenfalls ohne Ort und Datum - eine Gefährdung der Sicherheit darstellen sollte. Oder nutze der Ministerpräsident die Hubschrauber doch regelmäßiger und nicht nur für staatliche Zwecke, fragte Köhler.