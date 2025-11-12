Polizeiermittlungen: Ferienwohnung mit Fäkalien beschmiert - Polizei sucht Täter

Altusried - Ein Mieter hat eine Ferienwohnung im Landkreis Oberallgäu wohl mit Fäkalien verunreinigt. Die unbekannte Person habe die Unterkunft in Altusried für eine Woche gemietet und in dieser Zeit Wände, Möbel, das Bett und Lichtschalter mit Fäkalien beschmiert, teilte die Polizei mit. Unter anderem Teppiche, Handtücher und Matratzen seien zudem mit Urin durchtränkt gewesen. Auch ein Seifenspender sei beschädigt worden.