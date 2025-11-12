 
Polizeiermittlungen Ferienwohnung mit Fäkalien beschmiert - Polizei sucht Täter

Wände und Möbel mit Fäkalien beschmiert, Teppiche und Matratzen mit Urin durchtränkt: Nach dem Besuch eines Gastes macht eine Reinigungskraft in einer Ferienwohnung eine eklige Entdeckung.

Ein unbekannter Mieter hat in Bayern eine Ferienwohnung verunstaltet. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Altusried - Ein Mieter hat eine Ferienwohnung im Landkreis Oberallgäu wohl mit Fäkalien verunreinigt. Die unbekannte Person habe die Unterkunft in Altusried für eine Woche gemietet und in dieser Zeit Wände, Möbel, das Bett und Lichtschalter mit Fäkalien beschmiert, teilte die Polizei mit. Unter anderem Teppiche, Handtücher und Matratzen seien zudem mit Urin durchtränkt gewesen. Auch ein Seifenspender sei beschädigt worden. 

Der Schaden wird laut Polizei auf mindestens 1.000 Euro geschätzt, auch Böden müssen wohl erneuert werden. Der Mieter gab demnach falsche Personalien an. Eine Reinigungskraft hatte Anzeige erstattet. Die Polizei in Kempten übernahm die Ermittlungen.