Bei einem Streit in Regensburg zieht ein Mann plötzlich eine Waffe. Das SEK rückt an.

Polizeieinsatz: Zwei Festnahmen nach Streit in Regensburg
Bei der Festnahme wurde der 29-Jährige leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Ein Streit zwischen mehreren Personen hat in Regensburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Vor einem Wohnhaus im Stadtteil Kumpfmühl habe ein 29-jähriger Mann am Abend eine Pistole gezogen und sich dann in die Wohnung einer jungen Frau begeben, teilte die Polizei mit. Das Spezialeinsatzkommando Nordbayern, das wegen der unklaren Gefahrenlage hinzugezogen worden war, nahm beide Personen in der Wohnung fest. 

Der Mann wurde dabei leicht verletzt, wie es weiter hieß. Die Waffe - eine Luftdruckpistole - wurde sichergestellt. Weitere Details, etwa in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander stehen, nannte die Polizei zunächst nicht.