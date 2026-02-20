Polizeieinsatz: Zwei Festnahmen nach Streit in Regensburg

Regensburg (dpa/lby) - Ein Streit zwischen mehreren Personen hat in Regensburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Vor einem Wohnhaus im Stadtteil Kumpfmühl habe ein 29-jähriger Mann am Abend eine Pistole gezogen und sich dann in die Wohnung einer jungen Frau begeben, teilte die Polizei mit. Das Spezialeinsatzkommando Nordbayern, das wegen der unklaren Gefahrenlage hinzugezogen worden war, nahm beide Personen in der Wohnung fest.