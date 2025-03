Am Faschingsdienstag seien am frühen Nachmittag bei der Polizei Hinweise aus dem Arbeitsumfeld des Mannes zu den verdächtigen Äußerungen eingegangen. Daraufhin rückten eine Vielzahl von Streifen zum Wohngebäude des Mannes in Rosenheim aus. Spezialeinsatzkräfte nahmen ihn wenig später vorübergehend in Gewahrsam. Dem Vernehmen nach war der 26-Jährige bereits in wenigen Fällen polizeilich aufgefallen.