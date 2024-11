Jena (dpa/th) - Nach einem Angriff in einer Unterkunft für Menschen ohne festen Wohnsitz in Jena sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Zuvor war der 59-jährige Bewohner der Einrichtung einem Haftrichter vorgeführt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Ermittelt werde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.