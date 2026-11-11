Polizeieinsatz Suche nach Motiv für Schüsse in Hamburger Hafencity

Ermittlungsarbeit durch Mordkommission beginnt

Der Großeinsatz rund um die Elbphilharmonie wurde bereits am Nachmittag weitgehend beendet. Nun beginne die Ermittlungsarbeit durch die Mordkommission, sagte der Hamburger Polizeisprecher. Der Ablauf der Tat ist bisher ebenso unbekannt wie die Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und der mit Schüssen verletzten 39-Jährigen und dem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma.

Noch am Nachmittag wurde ein Kleinwagen mit Reutlinger Kennzeichen aus der Tiefgarage der Elbphilharmonie geschleppt. In der Tiefgarage des Wohnhauses, in dem die Verletzten mit den Schussverletzungen gefunden worden waren, war zudem ein dunkles Fahrzeug - ebenfalls mit Reutlinger Kennzeichen - durch Polizeiflatterband abgesperrt.