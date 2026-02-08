Gera (dpa/th) - In Gera haben Zeugen einen blutüberströmten Mann im Park der Jugend entdeckt und die Polizei alarmiert. Der 37-Jährige sei nach bisherigen Ermittlungen am Samstagabend aus unbekannten Gründen mit zwei 17-Jährigen in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei soll der betrunkene Mann einen der Jugendlichen angegriffen haben. Der 17-Jährige habe sich gewehrt, ihm einen Schlag ins Gesicht verpasst und dem Mann so die Nase gebrochen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.