Gera (dpa/th) - In Gera haben Zeugen einen blutüberströmten Mann im Park der Jugend entdeckt und die Polizei alarmiert. Der 37-Jährige sei nach bisherigen Ermittlungen am Samstagabend aus unbekannten Gründen mit zwei 17-Jährigen in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei soll der betrunkene Mann einen der Jugendlichen angegriffen haben. Der 17-Jährige habe sich gewehrt, ihm einen Schlag ins Gesicht verpasst und dem Mann so die Nase gebrochen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.
Polizeieinsatz Streit zwischen Mann und Jugendlichen endet mit Nasenbruch
dpa 08.02.2026 - 10:28 Uhr