Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg ist am Morgen ein Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Er befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand, sagte ein Polizeisprecher. Der 27-Jährige sei in eine Fachklinik gekommen.