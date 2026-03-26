Vilshofen an der Donau (dpa/lby) - 20 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen sind in einer niederbayerischen Schule mutmaßlich durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Ein bisher unbekannter Täter habe im Klassenzimmer einer weiterführenden Schule in Vilshofen an der Donau einen Reizstoff versprüht, teilte die Polizei mit. Die Schüler im Alter zwischen 16 und 20 Jahren sowie die zwei 48 und 62 Jahre alten Lehrerinnen hätten leichte Atemwegsbeschwerden erlitten. Zwei 16-jährige Mädchen seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt.