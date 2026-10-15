 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Schafe gehen an Bahngleisen auf Erkundungstour

Polizeieinsatz Schafe gehen an Bahngleisen auf Erkundungstour

Die Polizei wird in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen gerufen. Dort sind mehrere Schafe auf den Gleisen unterwegs.

Polizeieinsatz: Schafe gehen an Bahngleisen auf Erkundungstour
1
Die Schafe blieben laut Polizei unverletzt. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

Obermaßfeld-Grimmenthal (dpa/th) - Sechs Schafe sind in Obermaßfeld-Grimmenthal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) aus ihrer Weide ausgebüxt und haben einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Die Tiere wurden am Mittwoch an der Bahnstrecke zwischen Grimmenthal und Untermaßfeld gemeldet, wie die Bundespolizei mitteilte. Alarmierte Kräfte fanden die Tiere demnach im Gleisbereich, wo sie auf und neben den Gleisen umherliefen.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Schafe wurden laut Polizei aus der Gefahrenzone vertrieben und der Besitzer ausfindig gemacht. Wie sich herausstellte, nutzten die Schafe ein kleines Schlupfloch ihrer Weide, um die nähere Umgebung auf eigene Faust zu erkunden. Da Züge den Bereich mit verringerter Geschwindigkeit durchfuhren, ging der tierische Ausflug glimpflich aus.

Größere Auswirkungen auf den Bahnverkehr gab es den Angaben zufolge nicht. Auf der Strecke fahren nur Regionalzüge. Ermittelt wird laut Polizei nicht. Die Schafe blieben unverletzt.