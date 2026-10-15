Polizeieinsatz: Schafe gehen an Bahngleisen auf Erkundungstour

Obermaßfeld-Grimmenthal (dpa/th) - Sechs Schafe sind in Obermaßfeld-Grimmenthal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) aus ihrer Weide ausgebüxt und haben einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Die Tiere wurden am Mittwoch an der Bahnstrecke zwischen Grimmenthal und Untermaßfeld gemeldet, wie die Bundespolizei mitteilte. Alarmierte Kräfte fanden die Tiere demnach im Gleisbereich, wo sie auf und neben den Gleisen umherliefen.