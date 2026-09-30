Augsburg (dpa/lby) - Einen Tag nach einer Großfahndung in Augsburg ist gegen einen 20-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Gegen ihn werde wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung ermittelt, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Dienstag festgenommen worden, nachdem er im Universitätsviertel mit einer Begleiterin einen 18 Jahre alten Bekannten überfallen haben soll. Bei der Festnahme gab die Polizei einen gezielten Warnschuss ab.