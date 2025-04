Leeres Päckchen in Tüte gefunden

Gleichzeitig untersuchte der alarmierte Entschärfungsdienst die Tüte am Gleis in Erfurt. Der Inhalt stellte sich als ungefährlich heraus. Die Beamten fanden ein zugeklebtes, leeres Päckchen. In der Summe sei der Vorfall recht verdächtig, sagte der Sprecher. Es könne sein, dass der Mann herausfinden wollte, was in so einem Fall passiert. Nach dem Verdächtigen wird mit Hilfe der Aufnahmen aus der Videoüberwachung gefahndet.