Polizeieinsatz Pfefferspray-Angriff auf Feier – drei Gäste leicht verletzt

Mitten in der Nacht sprüht ein 18-Jähriger Pfefferspray auf einer Veranstaltung. Drei Gäste landen beim Rettungsdienst.

 
Den Mann erwartet nun eine Anzeige. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Stadtprozelten - Ein 18-Jähriger hat bei einer Veranstaltung in der Stadthalle von Stadtprozelten (Landkreis Miltenberg) Pfefferspray versprüht und damit einen größeren Polizei- und Rettungseinsatz ausgelöst. Drei Gäste im Alter zwischen 15 und 20 Jahren erlitten leichte Atemwegsreizungen und wurden vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Feier in der Nacht auf Sonntag befanden sich demnach rund 100 Gäste in der Halle.

Mehrere Streifen sowie Unterstützungskräfte der Polizei aus Hessen rückten an. Der 18 Jahre alte Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.