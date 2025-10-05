Polizeieinsatz: Pfefferspray-Angriff auf Feier – drei Gäste leicht verletzt

Stadtprozelten - Ein 18-Jähriger hat bei einer Veranstaltung in der Stadthalle von Stadtprozelten (Landkreis Miltenberg) Pfefferspray versprüht und damit einen größeren Polizei- und Rettungseinsatz ausgelöst. Drei Gäste im Alter zwischen 15 und 20 Jahren erlitten leichte Atemwegsreizungen und wurden vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei mitteilte. Bei der Feier in der Nacht auf Sonntag befanden sich demnach rund 100 Gäste in der Halle.