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  4. Österreich: Drei Tote nach Schüssen in Linz

Polizeieinsatz Österreich: Drei Tote nach Schüssen in Linz

Auf offener Straße fallen Schüsse. Zwei Frauen und ein Mann sind tot. Die Umstände sind noch unklar.

Polizeieinsatz: Österreich: Drei Tote nach Schüssen in Linz
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Drei Menschen starben auf offener Straße. (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa

Linz - In Österreich sind drei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, starben dabei auf offener Straße zwei Frauen und ein Mann.

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Nach Informationen der "Kronen Zeitung" war es vor einem Gasthaus zu dem Vorfall gekommen. Dabei habe ein älterer Mann zunächst die beiden Frauen und dann sich selbst getötet, schreibt das Blatt. Laut den Einsatzkräften gehe keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Weitere Details waren zunächst unklar.