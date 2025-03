Daraufhin hätten sich am Samstag mehrere Mitteiler beim Notruf gemeldet. Menschen würden aus dem OEZ rennen, andere würden sich in den Geschäften einschließen. Bei der Panik stürzten und verletzten sich laut Feuerwehrangaben drei Menschen, darunter auch ein Baby. Der zehn Monate alte Bub kam mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus. Die Polizei sprach von leichten Verletzungen.