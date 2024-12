Maitenbeth - Eine vermeintliche Kinderleiche hat sich in Oberbayern als entsorgte Sexpuppe entpuppt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge am Samstag eine Mülltüte gemeldet, in der sich der Torso eines toten Kindes befinden solle. Bei dem Einsatz in Maitenbeth (Landkreis Mühldorf am Inn) stellten die Beamten dann fest, dass in der Plastiktüte eine Sexpuppe mit abgeschraubtem Kopf entsorgt worden war. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Besitzer der Puppe machen können.