Nossen (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist in Nossen im Landkreis Meißen mit einem Reh zusammengestoßen und gestorben. Der 58-Jährige erlag am späten Mittwochabend noch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Polizei Dresden mitteilte. Er war mit seinem Motorrad zwischen der Autobahnabfahrt Nossen-Nord und dem Ort Gleisberg unterwegs gewesen, als das Reh plötzlich auf die Straße lief. Er fuhr das Tier an und stürzte, wie es hieß.