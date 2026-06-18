Nossen (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist in Nossen im Landkreis Meißen mit einem Reh zusammengestoßen und gestorben. Der 58-Jährige erlag am späten Mittwochabend noch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Polizei Dresden mitteilte. Er war mit seinem Motorrad zwischen der Autobahnabfahrt Nossen-Nord und dem Ort Gleisberg unterwegs gewesen, als das Reh plötzlich auf die Straße lief. Er fuhr das Tier an und stürzte, wie es hieß.
Polizeieinsatz Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Reh
dpa 18.06.2026 - 10:29 Uhr