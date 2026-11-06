Polizeieinsatz: Missbrauch von Notrufen - Mann hat drei Promille

Ingolstadt (dpa/lby) - Wegen angeblicher Knieschmerzen hat ein Mann in Ingolstadt den Rettungsdienst gerufen. Weil die Sanitäter nach Polizeiangaben bei dem 49-Jährigen keine Behandlung für erforderlich hielten, rückten sie wieder ab. Daraufhin soll der Mann in der Nacht mehrfach erneut den Notruf getätigt und die Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle beleidigt haben. Als Polizeibeamte den Mann aufsuchten, stellten sie bei ihm via Atemalkoholtest einen Wert von drei Promille fest.