Aschaffenburg (dpa/lby) - Bei einem gewalttätigen Streit in Aschaffenburg sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Durch was die Betroffenen Verletzungen erlitten haben und wie schwer diese sind, war zunächst unklar. Auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung in einem familiären Umfeld konnte ein Polizeisprecher zunächst nichts sagen. Unklar war etwa, ob es sich um einem Streit innerhalb einer Familie handelte oder mehrere Familien involviert waren. Die Polizei war am Morgen mit einem Großaufgebot vor Ort.