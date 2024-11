Marktleuthen (dpa/lby) - Weil er gedroht haben soll, ein Wohnhaus in die Luft zu sprengen, ist ein Mann im oberfränkischen Marktleuthen (Landkreis Wunsiedel) festgenommen worden. Der 68-Jährige soll am Vormittag nach einem Streit mit seinem Vermieter angekündigt haben, das Anwesen mit Dynamit zu sprengen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin umstellten Einsatzkräfte das Gebäude, in dem der 68-Jährige wohnte.