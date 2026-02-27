﻿Seit Tagen ist das Grabfeld wegen eines Polizei-Großeinsatzes in Aufruhr. Am Mittwoch, 25. Februar, unterstützten Beamte der Landespolizeiinspektion Suhl das Veterinäramt des Landratsamtes Hildburghausen bei der behördlichen Sicherstellung von Katzen. Grund dafür war ein bestehendes Tierhaltungsverbot im Römhilder Ortsteil Mendhausen. Bei dieser Maßnahme wurden dem Halter nach Angaben der Polizei über 40 Katzen weggenommen.