Der Streit zwischen den beiden sei am Sonntagabend in einer Wohnung ausgebrochen. Anschließend habe der Mann die 35-Jährige mit einem Messer bedroht, weshalb sie mit einer Begleiterin aus der Wohnung fliehen wollte. Doch der Mann habe sie bei ihrem Fluchtversuch mit dem Messer angegriffen und dabei am Oberkörper schwer verletzt, so die Polizei.