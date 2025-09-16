Polizeieinsatz: Mann schießt mit Luftgewehr auf Bauarbeiter

Landshut (dpa/lby) - Ein 33-Jähriger hat in Landshut mit einem Luftgewehr auf Bauarbeiter geschossen. Getroffen wurde nur ein Bagger, verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Vorfall am Montagabend umstellten die Beamten mit einem größeren Aufgebot die Wohnung des Mannes und überwältigten ihn. Dort fanden sie Schreckschusswaffen, Wurf- und Fallmesser sowie Softair-Waffen. Gegen den Mann werde aber auch wegen weiterer Delikte ermittelt: Er soll mit seiner Partnerin "in unerlaubtem Umfang" Cannabis auf dem Balkon angebaut haben.