Polizeieinsatz Mann schießt mit Luftgewehr auf Bauarbeiter

Arbeiter sind auf einer Baustelle in Landshut zugange, als plötzlich ein Schuss fällt. Wenig später läuft ein größerer Polizeieinsatz in einer nahegelegenen Wohnung.

 
Mann schießt mit Luftgewehr auf Bauarbeiter
Polizisten überwältigten den mutmaßlichen Schützen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Landshut (dpa/lby) - Ein 33-Jähriger hat in Landshut mit einem Luftgewehr auf Bauarbeiter geschossen. Getroffen wurde nur ein Bagger, verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Vorfall am Montagabend umstellten die Beamten mit einem größeren Aufgebot die Wohnung des Mannes und überwältigten ihn. Dort fanden sie Schreckschusswaffen, Wurf- und Fallmesser sowie Softair-Waffen. Gegen den Mann werde aber auch wegen weiterer Delikte ermittelt: Er soll mit seiner Partnerin "in unerlaubtem Umfang" Cannabis auf dem Balkon angebaut haben. 

Der 33-Jährige wurde nach seiner Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen gehen aber weiter.