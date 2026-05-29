Pfarrkirchen (dpa/lby) - Ein unbekannter Mann soll in Pfarrkirchen eine 28 Jahre alte Frau bedroht haben und dann geflüchtet sein. Es sei nicht auszuschließen, dass der zwischen 50 und 60 Jahre alte Mann bewaffnet ist, teilte die Polizei mit. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber seien im Einsatz. Nähere Informationen zu dem mutmaßlichen Vorfall auf einem Parkplatz lagen zunächst nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise und rät davon ab, Anhalter mitzunehmen.