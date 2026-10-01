Polizeieinsatz: Mann mit fünf Küchenmessern löst Polizeieinsatz aus

Kurze Zeit später kehrte der 59-Jährige zurück und zeigte einer Mitarbeiterin im Außenbereich des Cafés ein Küchenmesser. Zu einer konkreten Bedrohungshandlung kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht. Als alarmierte Polizisten eintrafen, zeigte der Mann auch ihnen das Messer. Die Beamten forderten ihn unter Androhung des Schusswaffengebrauchs auf, es abzulegen. Schließlich kam er der Aufforderung nach.