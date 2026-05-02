Erfurt - Bei Zielübungen mit seinem Luftgewehr hat die Polizei einen Mann an einem Feldrand in Erfurt gestoppt. Eine Dose mit Munition habe direkt neben dem 50-Jährigen gestanden, teilten die Beamten mit. Sie kassierten die Waffe ein, denn den erforderlichen kleinen Waffenschein für einen Umgang mit der Waffe in der Öffentlichkeit konnte der Mann nicht vorweisen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des verbotenen Führens einer Schusswaffe. Das öffentliche Führen und Nutzen von Waffen sei in Deutschland streng reglementiert, betonte die Polizei.