Fürth (dpa/lby) - Nach Zeugenberichten über einen Mann mit einem Messer hat die Polizei einen 28-Jährigen in Fürth in Gewahrsam genommen. Der "psychisch auffällige" Mann sei anschließend in eine Fachklinik gebracht worden, teilten die Beamten mit. Demnach hatte ein Passant am Abend den Notruf gewählt, als er einen Mann mit einem Küchenmesser in der Hand gesehen habe.