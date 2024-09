Thüringen und Franken Bouldern geht auch in der Natur

Bouldern ist eine Spielform des Kletterns, die seit Jahren nicht nur bei jungen Menschen total angesagt ist. Viele Boulderer bewegen sich in Hallen, an künstlichen Griffen und Tritten. In Thüringen und vor allem Franken gibt es aber auch ungezählte Möglichkeiten, in der Natur zu bouldern. Man muss nur danach suchen.