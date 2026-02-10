Landshut (dpa/lby) - Um vor der Polizei zu fliehen, ist ein Mann in Landshut von einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Hauses gesprungen. Die Flucht misslang und die Beamten nahmen den 32-Jährigen widerstandslos fest, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige soll zuvor in einer Wohnung vor Kindern Kokain konsumiert haben. Weil ihm laut Polizeiangaben außerdem vorgeworfen wurde, stets ein Messer mit sich zu führen, umstellten die Beamten das Mehrfamilienhaus. Zumindest der Kokainkonsum habe sich in der Wohnung bestätigt, teilten die Ermittler mit.