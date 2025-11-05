Polizeieinsatz: Kind in Abstellraum - Ermittlungen gegen Eltern eingestellt

Durch einen anonymen Hinweis war die Polizei Anfang Oktober auf den Fall aufmerksam geworden. Den Erkenntnissen nach musste das Mädchen in dem Fahrradabstellraum eines Gebäudes in Vilsbiburg regelmäßig bis zu zwei Stunden lang auf das Heimkommen der Eltern warten. Der vier Quadratmeter große Raum sei dafür mit Sessel, Tisch und Heizlüfter ausgestattet gewesen. Zugang zu einer Toilette habe das Kind allerdings nicht gehabt, sondern seine Notdurft im Garten verrichten müssen.