Vilsbiburg (dpa/lby) - Weil ein elfjähriges Mädchen in Niederbayern nach der Schule regelmäßig im Fahrradabstellraum auf seine berufstätigen Eltern warten musste, hat die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das Verfahren sei eingestellt worden, da der festgestellte Sachverhalt die Voraussetzungen einer Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht nach dem Strafgesetzbuch nicht erfülle, teilte die Behörde mit. Es sei auch sonst keine Straftat festgestellt worden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.
Polizeieinsatz Kind in Abstellraum - Ermittlungen gegen Eltern eingestellt
dpa 05.11.2025 - 11:11 Uhr