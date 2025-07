Polizeieinsatz: Jubel über Einzug ins EM-Halbfinale – Schüsse am Marktplatz

Tirschenreuth - Feucht-fröhliche Fußballfreude: Ein Mann hat in der Oberpfalz den Einzug ins EM-Finale der DFB-Frauen mit Salutschüssen aus dem Fenster gefeiert. Nach Anrufen über Schüsse in Tirschenreuth rückten laut Polizei zahlreiche Streifen in der Nacht auf Sonntag aus. Der Schütze war schnell ermittelt: Die Beamten fanden einen betrunkenen und johlenden 63-Jährigen wenig später am Marktplatz – samt Revolver und Partylaune.