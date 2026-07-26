Polizeieinsatz in Sonneberg Für 24 Stunden hinter Gitter

Ein Kellereinbruch im Bereich der Köppelsdorfer Straße wurde Freitagmittag der Polizei gemeldet. Aus dem Keller waren unter anderem ein E-Scooter sowie einzelne Fahrradteile entwendet worden. Im Zuge von Fahndung fand die Polizei in der Altstadt von Sonneberg einen ihr bekannten 38-Jährigen mit dem gestohlenen E-Scooter. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Da der 38-Jährige zudem beim Fahren unter Drogeneinfluss stand, wurde im Rahmen eines gesonderten Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Blutentnahme durchgeführt.