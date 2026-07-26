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Polizeieinsatz in Sonneberg Für 24 Stunden hinter Gitter

Der Mann ist der Polizei bekannt. Immer wieder wird er in Sonneberg, aber auch in Neustadt bei Coburg, straffällig. Jetzt hat es den Beamten gereicht.

Ein Kellereinbruch im Bereich der Köppelsdorfer Straße wurde Freitagmittag der Polizei gemeldet. Aus dem Keller waren unter anderem ein E-Scooter sowie einzelne Fahrradteile entwendet worden. Im Zuge von Fahndung fand die Polizei in der Altstadt von Sonneberg einen ihr bekannten 38-Jährigen mit dem gestohlenen E-Scooter. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Da der 38-Jährige zudem beim Fahren unter Drogeneinfluss stand, wurde im Rahmen eines gesonderten Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Blutentnahme durchgeführt.

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Weil der 38-Jährige wegen mehrerer Eigentumsdelikte – auch im benachbarten Neustadt bei Coburg – polizeilich in Erscheinung getreten ist, erfolgte die Verständigung eines Bereitschaftsrichters. Dieser ordnete an, dass der Mann für 24 Stunden im Polizeigewahrsam bleiben musste, damit er keine weiteren Straftaten begeht.

Der E-Scooter konnte dank Eigentumsnachweis an die Eigentümer zurückgegeben werden.