Polizeieinsatz in Klinik: Mann bedroht Polizisten in Landshuter Klinik mit Spachtel

Die Polizei habe den Mann schließlich zu Boden gebracht und ihn festgenommen. Dabei habe sich der 59-Jährige leicht an der Stirn verletzt. Er sei über Nacht in Polizeigewahrsam genommen worden. Gegen den Mann wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte und Bedrohung ermittelt.