Polizeieinsatz in Bayreuth: 15-Jährige schocken Rentnerin mit Softair-Waffe

Ein Vormittag in der Fußgängerzone endet für eine Rentnerin mit einem Schock: Zwei 15-Jährige zielen ihr im Vorbeigehen plötzlich mit einer Waffe direkt ins Gesicht.
Bayreuth (dpa/lby) - Zwei 15-Jährige haben in der Bayreuther Innenstadt eine Rentnerin mit Softairpistolen erschreckt. Wie die Polizei mitteilte, richtete einer der Jugendlichen im Vorbeigehen eine Pistole auf das Gesicht der Frau.
Die Rentnerin habe sich unmittelbar nach dem Vorfall am Donnerstagvormittag an eine Polizeistreife gewandt, die gerade eine Versammlung in der Fußgängerzone betreute. Die Frau schilderte den Beamten, sie sei auf der Brücke am Rotmaincenter bedroht worden. Einer der 15-Jährigen habe im Vorbeilaufen die Waffe gezogen. Anschließend seien die beiden lachend in Richtung des Einkaufszentrums gelaufen und hätten ihr noch zugerufen, dass es sich lediglich um eine "Spielzeugwaffe" handle. Da die Pistole schwarz gewesen sei, habe sie dies in der Schrecksekunde jedoch nicht beurteilen können.
Eine sofort eingeleitete Fahndung mit uniformierten und zivilen Kräften führte nur wenige Minuten später zum Erfolg: Die Polizei nahm die beiden 15-Jährigen auf einem Radweg hinter dem Center fest. Einer der beiden trug eine Softairpistole offen bei sich. Der andere hatte seine Waffe laut Polizeiangaben kurz vor der Festnahme weggeworfen. Eine zivile Streife konnte diese jedoch sicherstellen.
Gegen die beiden 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten die Jugendlichen an ihre Eltern.