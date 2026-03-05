Polizeieinsatz in Bayreuth: 15-Jährige schocken Rentnerin mit Softair-Waffe

Die Rentnerin habe sich unmittelbar nach dem Vorfall am Donnerstagvormittag an eine Polizeistreife gewandt, die gerade eine Versammlung in der Fußgängerzone betreute. Die Frau schilderte den Beamten, sie sei auf der Brücke am Rotmaincenter bedroht worden. Einer der 15-Jährigen habe im Vorbeilaufen die Waffe gezogen. Anschließend seien die beiden lachend in Richtung des Einkaufszentrums gelaufen und hätten ihr noch zugerufen, dass es sich lediglich um eine "Spielzeugwaffe" handle. Da die Pistole schwarz gewesen sei, habe sie dies in der Schrecksekunde jedoch nicht beurteilen können.