Polizeieinsatz in Bayern: Mann in Bayern durch Schuss an Haustür verletzt

Dingolfing - Im niederbayerischen Dingolfing ist ein Mann beim Öffnen seiner Haustüre nach Polizeiangaben von einem Unbekannten angeschossen worden. Die Fahndung nach dem Täter läuft. Ersten Erkenntnissen nach klingelte der Schütze bei einem Ehepaar an der Türe. Als der Mann öffnete, habe der Unbekannte mindestens einen Schuss abgegeben, teilte die Polizei mit. Der Bewohner habe schwere Verletzungen erlitten. Der Angreifer flüchtete in einem Auto, wohl in einem schwarzen Kleinwagen, wie es hieß.