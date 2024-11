Erfurt - Ein herrenloser Koffer, aus dem Haare ragten, hat einen Polizeieinsatz am Erfurter Hauptbahnhof ausgelöst. Die Polizei sei am späten Vormittag über den herrenlosen Koffer in einem ICE aus Leipzig informiert worden, teilte die Bundespolizei mit. Versuche, den Besitzer zu finden, blieben erfolglos. Als der Zug dann in Erfurt ankam, wurde ein Wagen geräumt und zwei Bahnsteige gesperrt. Kurz darauf gab es Entwarnung: Im Koffer befanden sich persönliche Gegenstände. Um was es sich dabei handelt und was es mit den sichtbaren Haaren auf sich haben könnte, gab die Polizei nicht an. Die Sperrungen wurden aufgehoben. Nach dem Inhaber des Koffers wird weiter gesucht.