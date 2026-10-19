Polizeieinsatz: Große Schlägerei nach Jugendfußballspiel in Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Jugendfußballspiel in Nürnberg hat es eine Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten gegeben. Nach Polizeiangaben gerieten Betreuer, Eltern, Zuschauer und Spieler beider Mannschaften zunächst verbal und dann körperlich aneinander. Die Beamten trennten die beiden Lager und stellten die Personalien von mehr als 70 Personen fest. Verletzte, die vor Ort medizinisch versorgt werden mussten, gab es laut Polizei nicht.