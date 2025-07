Polizeieinsatz: Gewaltsamer Streit in Psychiatrie - Zwei Pfleger verletzt

Mitarbeitende des Krankenhauses verständigten schließlich die Polizei. Nach Angaben der Ermittler überzeugten Kräfte der polizeilichen Verhandlungsgruppe die drei Patienten in einem Gespräch, sich in die Obhut der Bereitschaftspolizei zu begeben. Die Einsatzkräfte brachten die drei Männer in besonders gesicherte Räume in der Klinik. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen Gefangenenmeuterei und Körperverletzungsdelikten.