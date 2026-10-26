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Polizeieinsatz Frau nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

In einer Wohnung in Wiesbaden wird ein toter Mann gefunden - die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes. Nun erging ein Untersuchungshaftbefehl gegen eine Frau.

Polizeieinsatz: Frau nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft
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Die Frau ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen.(Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine 47-Jährige soll einen Mann in Wiesbaden getötet haben. Gegen die Frau werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ukrainerin sitze inzwischen in Untersuchungshaft. Angaben vom Wochenende zufolge hatten Einsatzkräfte den leblosen 45 Jahre alten Deutschen in der Nacht zum vergangenen Samstag gefunden. Ärzte konnten demnach nur noch dessen Tod feststellen.

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Die Frau ließ sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen. "Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Geschehensablauf dauern weiterhin an", hieß es.