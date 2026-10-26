Polizeieinsatz: Frau nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine 47-Jährige soll einen Mann in Wiesbaden getötet haben. Gegen die Frau werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ukrainerin sitze inzwischen in Untersuchungshaft. Angaben vom Wochenende zufolge hatten Einsatzkräfte den leblosen 45 Jahre alten Deutschen in der Nacht zum vergangenen Samstag gefunden. Ärzte konnten demnach nur noch dessen Tod feststellen.