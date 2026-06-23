Zu einem Aufsehen erregenden Polizeieinsatz kam es am Dienstagvormittag (23. Juni) im Schmalkalder Ortsteil Mittelstille. Laut Pressestelle der Landespolizeiinspektion Suhl handelte es sich um eine Streitigkeit im familiären Bereich, bei der eine Frau leicht verletzt worden ist. Zum Zeitpunkt des Notrufs befanden sich zufällig gerade zwei Streifenwagen der Einsatzunterstützung Suhl in der Nähe und haben die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kurz unterstützt, sagte Sprecherin Anne-Katrin Seifert auf Nachfrage der Redaktion.