Bisherigen Erkenntnissen nach passte der Mann die 33-Jährige vor deren Wohnung in Pocking (Landkreis Passau) ab und griff sie mit einem spitzen Gegenstand an. Die Frau habe eine Verletzung am Oberarm erlitten. Zudem soll ihr der Mann gedroht haben, sie zu töten. Der 33-Jährigen sei es gelungen, sich in ihrer Wohnung in Sicherheit zu bringen.