Nürnberg (dpa/lby) - Beim Ausheben eines neuen Grabes haben Friedhofsmitarbeiter in Nürnberg nach Angaben der Stadt eine Fliegerbombe entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst entschärfte die Bombe am Abend, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Dafür mussten umliegende Gebäude evakuiert werden, etwa 300 Menschen waren betroffen. Bereits am Nachmittag geplante Beerdigungen konnten nach Angaben der Stadt noch stattfinden.