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Polizeieinsatz Dresdner Polizei mit "Super Recognizern" im Einsatz

Sie haben besondere Fähigkeiten und scharfe Augen: «Super Recognizer» stehen auch im Dienst der Dresdner Polizei.

Polizeieinsatz: Dresdner Polizei mit Super Recognizern im Einsatz
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Die Dresdner Polizei hat mit Hilfe von Super Recognizern zwei Männer gestellt (Symbolbild): Foto: Arne Dedert/dpa

Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Polizei hat mit Hilfe von Super Recognizern zwei Männer ausfindig gemacht und gestellt. Der Begriff meint Leute, die eine besondere Fähigkeit zur Wiedererkennung anderer Menschen haben. Im konkreten Fall waren die "Wiedererkenner" am Wochenende bei einem nächtlichen Einsatz in der Äußeren Neustadt im Einsatz. Zunächst konnte ein 29 Jahre alter Mann ermittelt werden, der wiederholt gegen räumliche Auflagen verstoßen hatte, teilte die Polizeidirektion mit. Zudem identifizierten sie einen 25-Jährigen, der wegen Drogendelikten bekannt war. 
 

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Der Einsatz von "Super Recognizern" erfolgt in Deutschland erst seit einigen Jahren. Zu den Auslösern gehörten die Übergriffe auf Frauen in Köln auf der Domplatte in der Silvesternacht 2015. "Super Recognizer" werden von den Beamten um Unterstützung gebeten. Oft geht es darum, Videoaufnahmen von Straftaten auszuwerten und Menschen zu identifizieren.