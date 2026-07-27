Polizeieinsatz Dresdner Polizei mit "Super Recognizern" im Einsatz

Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Polizei hat mit Hilfe von Super Recognizern zwei Männer ausfindig gemacht und gestellt. Der Begriff meint Leute, die eine besondere Fähigkeit zur Wiedererkennung anderer Menschen haben. Im konkreten Fall waren die "Wiedererkenner" am Wochenende bei einem nächtlichen Einsatz in der Äußeren Neustadt im Einsatz. Zunächst konnte ein 29 Jahre alter Mann ermittelt werden, der wiederholt gegen räumliche Auflagen verstoßen hatte, teilte die Polizeidirektion mit. Zudem identifizierten sie einen 25-Jährigen, der wegen Drogendelikten bekannt war.

