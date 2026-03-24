Polizeieinsatz: Bombendrohung in Kaiserslautern - Hauptbahnhof gesperrt

Zweite Drohung

Kurz nach der Drohung gegen den Bahnhof ging nach Angaben der Polizei eine weitere Drohung ein: "Gegen 18 Uhr meldete sich ein Anrufer beim Westpfalz-Klinikum und kündigte eine Bedrohungslage gegen das Krankenhaus an. Die Polizei hat daraufhin weitere Kräfte zusammengezogen und trifft vor Ort die erforderlichen Maßnahmen." Wie diese Maßnahmen konkret aussehen, sagt die Polizei nicht.