Mann verletzte sich auch selbst

Als der Tatverdächtige den Angaben nach rund eine Stunde später versuchte, auf die Straße zu gelangen, setzten die Beamten Pfefferspray und einen Taser gegen ihn ein. Bei seiner Festnahme soll er dann mit seinem Messer eine Polizistin leicht verletzt haben. Auch er selbst soll sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Auf Anordnung eines Richters wurde er in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen laufen.