Bayreuth (dpa/lby) - Ein Mann soll nach Angaben der Polizei eine Polizistin in Bayreuth mit einem Messer verletzt haben. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie die Polizei mitteilte.
Zuerst soll der 43-Jährige den Einsatzkräften gedroht haben, dann wurde er der Polizei nach aggressiver. Was ihm nun vorgeworfen wird.
Bayreuth (dpa/lby) - Ein Mann soll nach Angaben der Polizei eine Polizistin in Bayreuth mit einem Messer verletzt haben. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie die Polizei mitteilte.
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Laut Polizei wählten Passanten am Dienstag den Notruf, weil der Mann in seinem eigenen Garten schrie. Den eintreffenden Streifenpolizisten soll er damit gedroht haben, sein Messer einzusetzen. Mehreren Einsatzkräften soll es dann gelungen sein, den Mann auf sein Grundstück zu drängen, um eine Gefahr für Passanten auszuschließen. Dabei sei der 43-Jährige immer aggressiver geworden, hieß es.
Als der Tatverdächtige den Angaben nach rund eine Stunde später versuchte, auf die Straße zu gelangen, setzten die Beamten Pfefferspray und einen Taser gegen ihn ein. Bei seiner Festnahme soll er dann mit seinem Messer eine Polizistin leicht verletzt haben. Auch er selbst soll sich leichte Verletzungen zugezogen haben. Auf Anordnung eines Richters wurde er in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Die Ermittlungen laufen.