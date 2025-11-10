 
Polizeieinsatz bei Coburg Tumulte bei Amateurfußball - Fans rennen aufs Spielfeld

Bei einem Fußballspiel der Kreisklasse greift ein Spieler einen Gegner an. Daraufhin rennen Fans und Betreuer beider Mannschaften auf den Rasen. Das Spiel wird abgebrochen, die Polizei rückt an.

Bei einem Amateurfußballspiel in Oberfranken kam es zu gewalttätigen Tumulten. Die Polizei musste eingreifen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Rödental (dpa/lby) - Bei einem Amateurfußballspiel im Landkreis Coburg ist es nach Angaben der Polizei zu teils gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Das Kreisklassenduell zwischen dem 1. FC Oberwohlsbach und dem SV Türk Gücü Neustadt habe am Sonntagnachmittag abgebrochen werden müssen, teilten die Ermittler mit. Gegen Ende der ersten Halbzeit habe beim Spielstand von 2:2 ein 30-jähriger Spieler der Gäste aus Neustadt bei Coburg einen 19 Jahre alten Spieler der Heimmannschaft attackiert.

Daraufhin seien etwa 20 Fans und Betreuer beider Mannschaften aufgebracht auf das Spielfeld gerannt. Dabei habe ein 40 Jahre alter Ersatzspieler des 1. FC Oberwohlsbach den gegnerischen Spieler verletzt, der zuvor dessen Mannschaftskollegen angegriffen hatte. Nach dem Spielabbruch soll außerdem ein Fan der Gastmannschaft den Schiedsrichter beleidigt haben. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung auf.