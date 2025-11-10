Polizeieinsatz bei Coburg: Tumulte bei Amateurfußball - Fans rennen aufs Spielfeld

Rödental (dpa/lby) - Bei einem Amateurfußballspiel im Landkreis Coburg ist es nach Angaben der Polizei zu teils gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Das Kreisklassenduell zwischen dem 1. FC Oberwohlsbach und dem SV Türk Gücü Neustadt habe am Sonntagnachmittag abgebrochen werden müssen, teilten die Ermittler mit. Gegen Ende der ersten Halbzeit habe beim Spielstand von 2:2 ein 30-jähriger Spieler der Gäste aus Neustadt bei Coburg einen 19 Jahre alten Spieler der Heimmannschaft attackiert.