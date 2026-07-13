Polizeieinsatz: Ausgebüxte Pferde legen Bahnverkehr bei Radebeul lahm

Radebeul (dpa/sn) - Drei ausgebüxte Pferde haben für Chaos auf der Bahnstrecke zwischen Radebeul-Nauendorf und Niederwartha gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lokführer die Tiere am Morgen kurz vor 6.00 Uhr im Gleisbereich entdeckt und musste seinen Zug stoppen. Die Strecke wurde daraufhin für den gesamten Bahnverkehr gesperrt. Beamte der Bundespolizei eilten zum Einsatzort und konnten die drei Pferde einfangen und unversehrt aus dem Gefahrenbereich bringen.