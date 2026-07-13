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Polizeieinsatz Ausgebüxte Pferde legen Bahnverkehr bei Radebeul lahm

Drei Pferde auf Abwegen stoppen am Morgen den Bahnverkehr zwischen Radebeul-Nauendorf und Niederwartha. Wie es zu den Zugausfällen und Verspätungen kam.

Polizeieinsatz: Ausgebüxte Pferde legen Bahnverkehr bei Radebeul lahm
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Drei ausgebüxte Pferde haben am Montagmorgen für Chaos auf der Bahnstrecke zwischen Radebeul-Nauendorf und Niederwartha gesorgt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Radebeul (dpa/sn) - Drei ausgebüxte Pferde haben für Chaos auf der Bahnstrecke zwischen Radebeul-Nauendorf und Niederwartha gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lokführer die Tiere am Morgen kurz vor 6.00 Uhr im Gleisbereich entdeckt und musste seinen Zug stoppen. Die Strecke wurde daraufhin für den gesamten Bahnverkehr gesperrt. Beamte der Bundespolizei eilten zum Einsatzort und konnten die drei Pferde einfangen und unversehrt aus dem Gefahrenbereich bringen. 

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Mitarbeiter eines nahegelegenen Pferdehofs nahmen die Tiere vor Ort in Empfang und brachten sie zurück auf die Koppel. Gegen 6.45 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden - für den morgendlichen Berufsverkehr hatte der Vorfall aber bereits Folgen: Zwei Züge fielen komplett aus, vier weitere hatten zusammen 180 Minuten Verspätung.